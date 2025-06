Acerbi-Spalletti l' attacco del difensore dell' Inter | Pretendo rispetto da chi dovrebbe guidare un gruppo E dice no alla Nazionale

Francesco Acerbi rompe il silenzio e lancia un chiaro messaggio: "Pretendo rispetto da chi dovrebbe guidare un gruppo". In un momento in cui la Nazionale sta cercando di ricostruire la propria identità , le dichiarazioni del difensore dell'Inter accendono il dibattito su leadership e responsabilità . Rifiutare la convocazione non è solo una scelta personale, ma un segnale forte in un calcio che richiede coesione e rispetto reciproco. Cosa ne pensate?

Questa mattina Luciano Spalletti dopo il rifiuto di Acerbi alla convocazione in Nazionale aveva parlato così: «Acerbi non ha risposto alla convocazione, ha ripensato a quello. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Acerbi-Spalletti, l'attacco del difensore dell'Inter: «Pretendo rispetto da chi dovrebbe guidare un gruppo». E dice no alla Nazionale

