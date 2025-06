Acerbi rifiuta l’Italia Spalletti dimentica il motivo! L’età non conta?

Francesco Acerbi ha deciso di dire "no" alla convocazione dell'Italia, un gesto che riaccende il dibattito sull'importanza dell'età nel calcio. Durante la conferenza stampa, Spalletti ha eluso il vero motivo della scelta del difensore, ma ciò non toglie che l'argomento spinge a riflettere: è tempo di rinnovamento o l'esperienza resta fondamentale? In un calcio in continua evoluzione, le scelte dei giocatori diventano sempre più emblematiche.

Poco fa, durante la conferenza stampa prima del ritiro dell’Italia, Luciano Spalletti ha annunciato che Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione in nazionale. Il ct ha dato la sua spiegazione, omettendo però il motivo reale della scelta del calciatore. SCELTA NETTA – Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione con l’ Italia in vista degli impegni che vedranno protagonista la nazionale nelle partite di qualificazione ai Mondiali. La scelta arriva dopo l’enorme batosta rimediata con l’ Inter in finale di Champions League, ma è difficile pensare che non sia figlia di ragionamenti diversi. Luciano Spalletti, ossia il ct, ha comunicato la notizia poco fa in conferenza stampa spiegando così la situazione: « Non è una questione fisica: ha ripensato ciò che è successo attorno a lui. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acerbi rifiuta l’Italia, Spalletti dimentica il motivo! L’età non conta?

Leggi anche Stramaccioni consiglia: «Spalletti rifletta su Acerbi. Inter dimostra!» - Andrea Stramaccioni ha elogiato il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, esortando Luciano Spalletti a riflettere sulla sua importanza nel gruppo.

