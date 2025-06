Acerbi rifiuta la Nazionale Spalletti | Ne prendo atto

Francesco Acerbi, il difensore che ha fatto tanto parlare di sé, ha deciso di rifiutare la convocazione per la Nazionale, lasciando Spalletti sorpreso. Un gesto che riaccende il dibattito su lealtà e merito nel calcio italiano. In un periodo in cui si parla di rinnovamento e giovani talenti, la scelta di Acerbi offre uno spunto di riflessione: quanto pesa l'orgoglio individuale nelle dinamiche di squadra? La risposta potrebbe cambiare il volto dell'azzurro.

Acerbi non risponde alla convocazione per le sfide contro Norvegia e Moldova, richiamato in azzurro dopo un anno. La notizia riferita dal ct Spalletti è stata poi contesta con la versione dei fatti del difensore interista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Acerbi rifiuta la Nazionale, Spalletti: “Ne prendo atto”

Leggi anche Acerbi Inter, il difensore rifiuta la convocazione di Spalletti: le ultime - Francesco Acerbi sorprende tutti rifiutando la convocazione di Spalletti per la Nazionale. Un gesto che getta ombre sulla gestione del ct e apre interrogativi sul clima in azzurro.

