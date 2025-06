Acerbi rifiuta la Nazionale Spalletti dispiaciuto per Mancini | tifosi della Roma infuriati

In un clima di tensione calcistica, Acerbi rifiuta la chiamata della nazionale, lasciando Spalletti deluso e i tifosi della Roma infuriati. Ma il vero shock arriva dalla finale di Champions: l'Inter affonda con un imbarazzante 5-0 contro il PSG, sollevando interrogativi pesanti sull'atteggiamento della squadra. In un periodo in cui le aspettative sono alle stelle, il calcio italiano è chiamato a una riflessione profonda sul futuro delle sue stelle.

Roma che, tra Gasperini e primi nomi sul mercato, dà di cui parlare in questi giorni, ma altro sta accedendo in queste ore. Ieri sera si è consumato un vero e proprio massacro all’ Allianz Arena di Monaco di Baviera, un’Inter sconfitta per 5-0 dal PSG in una finale di Champions giocata con un atteggiamento inspiegabile e francamente inaccettabile. Se siano gli strascichi di tale partita non è dato sapere, ma questa mattina il ct della Nazionale Luciano Spalletti si è svegliato con una novità da lui stessa riportata in conferenza stampa: “ Acerbi non ha risposto alla convocazione, e non per una questione fisica”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Acerbi rifiuta la Nazionale, Spalletti dispiaciuto per Mancini: tifosi della Roma infuriati

