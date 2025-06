Acerbi rifiuta la Nazionale | Pretendo rispetto se questo viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo preferisco farmi da parte Lo sfogo nei confronti di Spalletti – FOTO

Francesco Acerbi si fa sentire e rifiuta la convocazione in Nazionale, scatenando un’ondata di discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. "Pretendo rispetto", il suo grido di battaglia contro un clima di tensione e poca considerazione. In un calcio dove la comunicazione è tutto, le parole di Acerbi mettono in luce la necessità di trasparenza e fiducia tra giocatori e allenatori. Sarà questa una nuova era per la Nazionale?

Acerbi rifiuta la Nazionale e si sfoga: le dichiarazioni sulla sua scelta e le parole nei confronti di Spalletti. Francesco Acerbi ha affidato ai propri social la spiegazione sul suo no alla convocazione di Spalletti con la Nazionale. Il centrale dell’ Inter, e rivale della Juve, ha spiegato le proprie ragioni con un messaggio Instagram nel quale non ha risparmiato parole al veleno nei confronti del ct azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88) IL MESSAGGIO – « Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Acerbi rifiuta la Nazionale: «Pretendo rispetto, se questo viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo preferisco farmi da parte». Lo sfogo nei confronti di Spalletti – FOTO

Leggi anche Acerbi Inter, il difensore rifiuta la convocazione di Spalletti: le ultime - Francesco Acerbi sorprende tutti rifiutando la convocazione di Spalletti per la Nazionale. Un gesto che getta ombre sulla gestione del ct e apre interrogativi sul clima in azzurro.

Ne parlano su altre fonti

Acerbi-Spalletti, l'attacco difensore dell'Inter: «Pretendo rispetto da chi dovrebbe guidare un gruppo». E dice no alla Nazionale

Si legge su ilmattino.it: Questa mattina Luciano Spalletti dopo il rifiuto di Acerbi alla convocazione in Nazionale aveva parlato così: «Acerbi non ha risposto alla convocazione, ha ripensato a ...

Acerbi scarica Spalletti e l'Italia! "Pretendo rispetto, non vado in azzurro con questo progetto"

Secondo tuttosport.com: Il difensore dell'Inter parla attraverso i social e fornisce la sua verità per il clamoroso rifiuto: tutte le parole ...

Acerbi dice no alla convocazione in Nazionale con un messaggio. Spalletti: “Ne prendiamo atto e andiamo avanti”

Scrive informazione.it: Il difensore dell'Inter era stato escluso dopo i presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus. Poi il ct azzurro aveva chiuso a un suo ritorno: «Ma sapete quanti anni ha?» Francesco Acerbi ha rifiut ...