Acerbi rifiuta la Nazionale l’ex Juve Buffon rincara | Un calciatore non dice no a Spalletti ma all’Italia! La maglia azzurra è un valore unico

Francesco Acerbi dice "no" alla Nazionale, ma Gianluigi Buffon non ci sta. La maglia azzurra rappresenta un valore inestimabile, un simbolo che va oltre il calcio. In un periodo in cui il legame con la propria patria è messo in discussione, la scelta di un calciatore di rifiutare l'azzurro fa riflettere su cosa significhi realmente indossare quella maglia. Cosa ne pensate? È solo una questione di sport o c'è di più dietro questa decision

Gianluigi Buffon, ex leggenda della Juve e capodelegazione della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Rai Sport della scelta di Francesco Acerbi di rifiutare l'Italia. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l'Italia. Alla fine figure come me e come Spalletti, o gli allenatori e dirigenti che ci sono stati prima, siamo qua ma siamo caduchi. Per un certo periodo della nostra vita abbiamo l'onore di poter rappresentare l'Italia.

Leggi anche Acerbi Inter, il difensore rifiuta la convocazione di Spalletti: le ultime - Francesco Acerbi sorprende tutti rifiutando la convocazione di Spalletti per la Nazionale. Un gesto che getta ombre sulla gestione del ct e apre interrogativi sul clima in azzurro.

