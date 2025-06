Acerbi rifiuta la Nazionale | il difensore dell’Inter non risponde alla convocazione del CT Spalletti Svelato il motivo

Francesco Acerbi dice "no" alla Nazionale: una scelta che fa discutere. Il difensore dell'Inter, tornato a vestire azzurro dopo oltre un anno, ha rifiutato la convocazione di Spalletti. In un momento in cui il calcio italiano cerca di rinvigorirsi, la sua decisione solleva interrogativi sulle dinamiche interne e le motivazioni personali degli atleti. Qual è il futuro della Nazionale senza i suoi protagonisti? La risposta è nelle prossime sfide.

Acerbi rifiuta la Nazionale: non risponde alla convocazione del Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Le dichiarazioni dell’allenatore. Francesco Acerbi rifiuta la convocazione dell’Italia di Luciano Spalletti. Il difensore dell’ Inter, che era tornato tra i convocati dell’ Italia dopo più di un anno, ha deciso di non presentarsi al ritiro di Coverciano. Questo l’annuncio del CT. I bianconeri presenti saranno Locatelli, Gatti e Cambiaso. ACERBI – «Acerbi non ha risposto alla convocazione, ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Prendiamo atto e si va avanti». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Acerbi rifiuta la Nazionale: il difensore dell’Inter non risponde alla convocazione del CT Spalletti. Svelato il motivo

Argomenti simili trattati di recente

Acerbi Inter, il difensore rifiuta la convocazione di Spalletti: le ultime

Francesco Acerbi sorprende tutti rifiutando la convocazione di Spalletti per la Nazionale. Un gesto che getta ombre sulla gestione del ct e apre interrogativi sul clima in azzurro.

Cerca Video su questo argomento: Acerbi Rifiuta Nazionale Difensore Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Nazionale, Spalletti chiama Orsolini e Acerbi. Novità Coppola: i convocati per la Norvegia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Francesco Acerbi rifiuta l’Italia, Spalletti: “Me l’ha detto via sms”

Come scrive sportal.it: Il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha reso noto che il difensore dell’ Inter Francesco Acerbi ha deciso di non rispondere alla convocazione del tecnico azzurro per le ...

Acerbi rifiuta la Nazionale: il difensore dell’Inter non risponde alla convocazione del CT Spalletti. Svelato il motivo

Riporta juventusnews24.com: Francesco Acerbi rifiuta la convocazione dell’Italia di Luciano Spalletti. Il difensore dell’Inter, che era tornato tra i convocati dell’Italia dopo più di un anno, ha deciso di non presentarsi al ...

Italia, Acerbi rifiuta la chiamata di Spalletti: "Non è una questione fisica, me l ha detto con un sms"

Da msn.com: Clamoroso in casa Italia, Francesco Acerbi ha deciso di non rispondere alla chiamata da parte della Nazionale di Luciano Spalletti, in vista dei due impegni degli.