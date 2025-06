Acerbi rifiuta la convocazione in Nazionale clamoroso annuncio di Spalletti | “Con un messaggio”

Clamoroso nel mondo del calcio: Francesco Acerbi rifiuta la convocazione in nazionale proprio mentre l'Italia si prepara per due cruciali partite di qualificazione ai Mondiali. Luciano Spalletti ha rivelato che il difensore ha comunicato la sua decisione senza alcun problema fisico. Questo gesto solleva interrogativi sulla cultura sportiva attuale e il rapporto tra giocatori e allenatori. Cosa significa realmente per il futuro della Nazionale? Un tema caldo che merita attenzione!

Pesante defezione per l'Italia alla vigilia delle due partite di qualificazioni mondiali contro Norvegia e Moldova. Luciano Spalletti ha annunciato che Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione: "Mi ha mandato un messaggio, nessun problema fisico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

