Acerbi replica a Spalletti | Pretendo rispetto Non resto dove non sono più voluto davvero

Francesco Acerbi rompe il silenzio e rivela la sua verità, sottolineando l'importanza del rispetto nel mondo del calcio. In un contesto dove le emozioni e le decisioni sono sempre più influenzate da dinamiche sociali e personali, la sua dichiarazione risuona come un inno all’autenticità. In un’epoca in cui i calciatori sono spesso visti solo come simboli, Acerbi ci ricorda che dietro ogni atleta ci sono scelte e sentimenti profondi.

"Questa è la mia decisione, e come ho detto stamattina al ct, non è definitiva né dettata dalla rabbia, né tanto meno dalla “depressione” per una finale Champions". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Acerbi replica a Spalletti: "Pretendo rispetto. Non resto dove non sono più voluto davvero"

