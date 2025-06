Acerbi Inter il difensore rifiuta la convocazione di Spalletti | le ultime

Francesco Acerbi sorprende tutti rifiutando la convocazione di Spalletti per la Nazionale. Un gesto che getta ombre sulla gestione del ct e apre interrogativi sul clima in azzurro. In un periodo in cui la squadra cerca identità e coesione, questo episodio mette in luce fratture e tensioni nel gruppo. Cosa si cela dietro questa scelta? I fan attendono risposte, mentre il dibattito sulla cultura sportiva italiana si infiamma.

Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione dell'Italia di Luciano Spalletti. Al momento sconosciuti i motivi della decisione. Clamorosa l' ultim'ora lanciata dal giornalista Daniele Mari. Stando alle notizie appena arrivate, infatti, Francesco Acerbi avrebbe rifiutato la convocazione dell'Italia di Luciano Spalletti. Il difensore dell' Inter era tornato tra i convocati dell' Italia dopo più di un anno, ma ha deciso di non presentarsi al ritiro di Coverciano. Per il momento sono sconosciuti i motivi della decisione del difensore ex Lazio. Forse è troppo grande la delusione dopo l'umiliante 5-0 con il quale il PSG si è imposto sull'Inter.

