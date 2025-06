Acerbi in zona mista | Il Psg andava al doppio eravamo bloccati fisicamente e…

Dopo la delusione della finale di Champions, Acerbi rompe il silenzio e svela le fragilità dell'Inter: "Eravamo bloccati fisicamente". Un'analisi che fa riflettere sull'importanza della preparazione atletica in un contesto sempre più competitivo. Mentre i top club europei spingono per innovare, l’Inter deve ritrovare la propria identità per tornare a brillare. Quale sarà il futuro di una squadra che cerca riscatto?

Acerbi ha analizzato la sonora sconfitta incassata dall’Inter di Inzaghi contro il PSG in finale di Champions. Acerbi si è espresso dopo la sconfitta dell’ Inter contro il PSG, le dichiarazioni del difensore in zona mista: LE PAROLE – « Che cosa è successo? Eravamo un po’ contratti, loro andavano al doppio di noi dall’inizio alla fine. Sono partite che ti lasciano l’amaro in bocca. Esci e dici cosa potevamo fare? In parte è dipeso da noi e dalla nostra testa. Sei dispiaciuto ma neanche così in maniera clamorosa, erano ingiocabili. Certo ci abbiamo messo anche del nostro. Loro sono partiti forte, noi contratti e loro hanno fatto subito gol » IL PERCORSO – « Anche nel secondo tempo abbiamo iniziato a spingere di più ma non riuscivamo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi in zona mista: «Il Psg andava al doppio, eravamo bloccati fisicamente e…»

Cerca Video su questo argomento: Acerbi Zona Mista Psg Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Eterno Acerbi, destino con l’Inter cambiato prima del Barça. E ora studia già l’attacco del Psg

Secondo fcinter1908.it: La testa di Acerbi è da ieri sera solo su come fermare gli attaccanti del Psg. Mattina e sera, è bello immaginarlo focalizzato esclusivamente su quello. Li studia, nella sua casa a due passi dal ...

Acerbi studia l’attacco del PSG: il retroscena verso la finale tra Inter e parigini

Si legge su informazione.it: Acerbi sta già studiando l’attacco del PSG verso la finale tra Inter e francesi di Monaco di Baviera: il retroscena Acerbi ha già messo nel mirino l’attacco del PSG, dopo aver frenato Kane e ...

Parolo: "Acerbi a Torino con la scarpa rotta? Scaramanzia, col PSG piuttosto gioca con l'alluce fuori"

Da msn.com: "Quanto è scaramantico Acerbi? Di più. Quella scarpa la terranno con la colla per la finale di Champions. Scende in campo con l'alluce di fuori". A parlare è Marco Parolo, ex centrocampista ...