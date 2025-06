Acerbi ha rifiutato la convocazione in Nazionale È scontro con il ct Spalletti

Il calcio italiano è in fermento: Francesco Acerbi ha detto "no" alla convocazione in nazionale, scatenando una polemica rovente con il ct Luciano Spalletti. A pochi giorni dall'inizio delle qualificazioni ai Mondiali, questo scontro mette in luce le tensioni tra giocatori e allenatori, un tema sempre più attuale nel nostro calcio. Cosa significa tutto questo per il futuro della Nazionale? Le parole di Acerbi potrebbero riscrivere le regole del gioco.

A pochi giorni dal doppio impegno dell'Italia che inaugurera' il cammino alle qualificazioni mondiali, è scoppiato il caso tra il ct, Luciano Spalletti, e il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, che ha rifiutato la convocazione. Da qui il duro botta e risposta tra i due. ACERBI HA RIFIUTATO LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE: COSA HA DETTO IL CT SPALLETTI In occasione della rituale conferenza stampa di inizio raduno della Nazionale, il ct Luciano Spalletti ha comunicato che il difensore dell'Inter non ha risposto alla convocazione: " C'è da fare una precisazione, Acerbi non ha risposto alla convocazione.

Leggi anche Italia, Spalletti: «Acerbi ha rifiutato la convocazione, vi spiego il motivo. Norvegia? Sappiamo cosa ci giochiamo» - Luciano Spalletti, il commissario tecnico dell’Italia, si prepara ad affrontare le sfide di qualificazione ai Mondiali con una notizia inaspettata: Acerbi ha rifiutato la convocazione.

