Acerbi e il no alla convocazione di Spalletti arriva la ricostruzione di Sky | Ieri sera l’sms inviato al ct un mix di fattori…

Francesco Acerbi dice "no" alla convocazione di Spalletti e il mondo del calcio si interroga. L'ultima ricostruzione di Sky svela un sms inviato al ct, che racchiude una serie di motivi personali e professionali. Un gesto che riflette un trend sempre più evidente: i calciatori scelgono di mettere il benessere individuale al primo posto. In un'epoca in cui la salute mentale è al centro del dibattito, la sua scelta potrebbe aprire la strada a nuove consapevolezze

Acerbi e il no alla convocazione di Spalletti, arriva la ricostruzione di Sky: «Ieri sera l’sms inviato al ct, un mix di fattori.». Sta facendo parecchio discutere la decisione presa da Francesco Acerbi. Il difensore dell’ Inter ha infatti deciso di rifiutare la convocazione con la Nazionale di Spalletti. Sky Sport ha provato a fare la ricostruzione su com’è andata la vicenda e su quali possano essere le ragioni del centrale nerazzurro. ACERBI – « Un po’ strana la situazione che si è creata con Acerbi, Spalletti ha provato a spiegarla. Vedremo se il giocatore chiarirà la sua posizione o meno con un comunicato magari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi e il no alla convocazione di Spalletti, arriva la ricostruzione di Sky: «Ieri sera l’sms inviato al ct, un mix di fattori…»

Leggi anche Cosmi su Acerbi: «Convocazione Italia? All’Inter una dimostrazione!» - Serse Cosmi commenta la recente convocazione di Francesco Acerbi nella Nazionale italiana da parte di Luciano Spalletti, rivelando il motivo dietro questa scelta.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia, Spalletti: In Norvegia ci giochiamo già molto. Acerbi non ha risposto alla convocazione; Perché Spalletti ha convocato Acerbi? Il difensore dell'Inter torna in Nazionale dopo un anno; Italia, Spalletti annuncia il dietrofront di Acerbi: Non ha risposto alla convocazione; Italia, le scelte di Spalletti per Norvegia e Moldavia: sorpresa Coppola, torna Acerbi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Acerbi-Spalletti, l'attacco del difensore dell'Inter: «Pretendo rispetto da chi dovrebbe guidare un gruppo». E dice no alla Nazionale

Lo riporta msn.com: Questa mattina Luciano Spalletti dopo il rifiuto di Acerbi alla convocazione in Nazionale aveva parlato così: «Acerbi non ha risposto alla convocazione, ha ripensato a ...

Spalletti e il no di Acerbi all'Italia: "Ha risposto con un sms". E sulla convocazione di Cristante e Mancini...

Segnala corrieredellosport.it: Il commissario tecnico degli azzurri ha presentato la sfida con la Norvegia, valida per la qualificazione ai Mondiali, in programma venerdì a Oslo ...

Spalletti: 'Con un sms Acerbi ha detto no all'Italia'. La replica: 'Mancato rispetto da chi dovrebbe guidare il gruppo'

Lo riporta ansa.it: Acerbi non ha risposto alla convocazione". Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano dove l'Italia è radunata per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali co ...