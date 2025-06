Acerbi durissimo con Spalletti | “Se il rispetto manca da chi dovrebbe guidare un gruppo…”

Francesco Acerbi non le manda a dire a Spalletti: "Se il rispetto manca da chi guida un gruppo". Una dichiarazione che segna una frattura tra il calciatore e il ct, riflettendo un clima teso anche in altri sport. La questione del rispetto nelle gerarchie è al centro di un dibattito più ampio, un tema di forte attualità . Sarà interessante vedere come questa situazione influenzerà la squadra e le dinamiche future.

Francesco Acerbi spiega il perché del no alla convocazione di Spalletti in Nazionale. Parole molto pesanti, e rottura con il CR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

