Acerbi dice no alla Nazionale bordate a Spalletti | Mi ha mancato di rispetto Il caso Juan Jesus e la battuta sui 37 anni | ecco cos’è successo

Francesco Acerbi dice "no" alla Nazionale e le motivazioni sono piccanti: un presunto affronto da parte di Spalletti e divertenti frecciatine sui 37 anni di Juan Jesus. Questo rifiuto non è solo una questione personale, ma riflette un clima di tensione tra giocatori e ct, mettendo in luce le frustrazioni che circolano nel mondo del calcio. Un episodio che fa discutere e che potrebbe avere ripercussioni più ampie. Chi avrà l'ultima parola?

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione in Nazionale. Lo ha annunciato Luciano Spalletti in conferenza stampa a Coverciano, dove gli azzurri sono radunati per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. Il ct azzurro ha spiegato che il difensore dell’Inter non aveva risposto alla convocazione fino a questa mattina quando, all’indomani della sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, gli ha comunicato la sua scelta, prima con un sms e poi con una chiamata. Per quale motivo Acerbi ha detto di no? «Sono considerazioni personali del giocatore, ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui», ha tagliato corto Spalletti. 🔗 Leggi su Open.online

