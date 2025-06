Acerbi dice no alla convocazione in Nazionale con un messaggio Spalletti | Ne prendiamo atto e andiamo avanti

Francesco Acerbi dice no alla Nazionale: una scelta che riaccende il dibattito su impegno e motivazioni nel calcio moderno. Con le qualificazioni al Mondiale 2026 in gioco, il difensore dell'Inter ha preferito restare a Milano, suscitando reazioni contrastanti. La decisione di Acerbi si inserisce in un trend crescente di calciatori che mettono la propria carriera e benessere personale al primo posto. Una riflessione importante per tutti gli appassionati di questo sport!

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione in Nazionale per le partite contro Norvegia e Moldavia dei prossimi giorni, valide per la qualificazione al Mondiale 2026. Lo ha detto il ct Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale, non per una questione fisica ma perchĂ© ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Noi prendiamo atto della sua scelta e andiamo avanti”, ha commentato. Il nerazzurro, fresco dell’umiliazione della finale di Champions persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain (dopo aver segnato un gol decisivo in semifinale col Barcellona) era stato convocato in azzurro per la prima volta da un anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Acerbi dice no alla convocazione in Nazionale con un messaggio. Spalletti: “Ne prendiamo atto e andiamo avanti”

