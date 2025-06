Acerbi dice no alla convocazione dell’Italia | la spiegazione di Spalletti

Francesco Acerbi dice no alla Nazionale: un gesto che scuote il mondo del calcio italiano. Luciano Spalletti, CT della squadra, svela le ragioni dietro questa scelta sorprendente. In un momento cruciale per la qualificazione al Mondiale, il rifiuto di Acerbi riaccende il dibattito su motivazioni personali e pressioni nel panorama calcistico attuale. Questo episodio ci invita a riflettere sul valore della convocazione in un contesto sempre più competitivo.

Dopo essere rimasto fuori dalle ultime convocazioni della Nazionale, Francesco Acerbi viene richiamato da Luciano Spalletti per le cruciali gare di qualificazione al Mondiale. Il difensore interista, però, rifiuta. Ecco la spiegazione del CT su quanto accaduto. IL RIFUTO – Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti rivela: « C’è da fare una precisazione: Acerbi non ha risposto alla convocazione. Non è una questione fisica: ha ripensato ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. È vero che in fondo al campionato ci arriviamo tutti col fiato tirato, fare queste convocazioni non è stato facile ma dobbiamo mettere insieme tante di quelle cose ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acerbi dice no alla convocazione dell’Italia: la spiegazione di Spalletti

