Acerbi dice no a Spalletti e alla Nazionale | è gelo a Coverciano

Francesco Acerbi sorprende tutti e si tira indietro dalla Nazionale, creando un clima di tensione a Coverciano. La sua assenza segna un momento delicato per il CT Spalletti, che deve affrontare non solo le sfide contro Norvegia e Moldova, ma anche la gestione di un gruppo in cerca di unità. In un calcio sempre più competitivo, le scelte individuali possono avere ripercussioni significative: chi sarà pronto a raccogliere la sfida?

Francesco Acerbi, 37 anni, ha deciso di non rispondere alla convocazione in Nazionale. Una grana imprevista che si abbatte sul raduno azzurro a Coverciano, in vista delle gare contro Norvegia e Moldova per le qualificazioni mondiali. Una scelta che ha colto di sorpresa anche il commissario tecnico Luciano Spalletti. Il Ct nella conferenza stampa odierna ha confermato l’accaduto con parole pacate ma cariche di sottotesto. Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di questa mattina. “Prendiamo atto delle reazioni e dei pensieri dei calciatori e si va avanti”, ha spiegato il Ct. Il silenzio del giocatore alimenta le ipotesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Acerbi dice no a Spalletti e alla Nazionale: è gelo a Coverciano

Leggi anche Acerbi, colpo di scena: può tornare in Nazionale, tutto dipenderà da tre fattori… - Un inatteso colpo di scena: Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, potrebbe tornare in Nazionale. Tuttavia, tutto dipenderà da tre fattori chiave.

Se ne parla anche su altri siti

Italia, Spalletti chiama 27 azzurri e aspetta la finale. Il dubbio Acerbi; Italia, Spalletti annuncia il dietrofront di Acerbi: Non ha risposto alla convocazione; Nazionale, i convocati di Spalletti: si rivedono Orsolini e Acerbi, Politano resta fuori; Italia, le scelte di Spalletti per Norvegia e Moldavia: sorpresa Coppola, torna Acerbi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Acerbi dice no alla Nazionale dopo il 5-0 col Psg. Spalletti: «Non ha risposto alla convocazione, me l'ha detto via sms»

Scrive msn.com: Francesco Acerbi si tira fuori: niente Nazionale. L'uomo che nelle speranze di Luciano Spalletti doveva servire a fermare Haaland nella partita con la Norvegia, che sarà ...

Spalletti: "Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale, prendo atto"

Come scrive tg24.sky.it: In conferenza da Coverciano, Spalletti ha parlato della sfida contro la Norvegia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e annunciato il forfait di Acerbi. Il difensore lo ha informato con un sms, ...

Spalletti e il no di Acerbi all'Italia: "Ha risposto con un sms". E sulla convocazione di Cristante e Mancini...

Segnala corrieredellosport.it: Il commissario tecnico degli azzurri ha presentato la sfida con la Norvegia, valida per la qualificazione ai Mondiali, in programma venerdì a Oslo ...