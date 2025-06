Acerbi contro Spalletti | Non resto dove non sono voluto davvero!

Francesco Acerbi rompe il silenzio e lancia un messaggio chiaro: "Non resto dove non sono voluto". Le parole forti del difensore nei confronti di Luciano Spalletti, dopo aver rifiutato la convocazione per l'Italia, aprono un dibattito acceso sul rispetto e la meritocrazia nel mondo del calcio. In un periodo in cui il valore umano conta più che mai, la sua posizione invita a riflettere su cosa significhi davvero appartenere a una squadra.

Francesco Acerbi ha dato la sua versione rispondendo alla conferenza stampa di Luciano Spalletti: «Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale. Non è una scelta presa a cuor leggero, perché vestire la maglia azzurra è sempre stato un onore e un orgoglio per me. Tuttavia, ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti non esistono ad oggi le condizioni proseguire serenamente questo percorso.

Leggi anche Stramaccioni consiglia: «Spalletti rifletta su Acerbi. Inter dimostra!» - Andrea Stramaccioni ha elogiato il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, esortando Luciano Spalletti a riflettere sulla sua importanza nel gruppo.

