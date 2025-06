Acerbi attacca Spalletti | Non c’è stato rispetto da parte di chi dovrebbe guidare il gruppo

Francesco Acerbi rompe il silenzio e lancia una frecciatina a Luciano Spalletti, denunciando la mancanza di rispetto da parte di chi guida il gruppo. Questa polemica si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra allenatori e calciatori, dove il dialogo sembra essere sempre più difficile. La decisione di Acerbi di rinunciare alla Nazionale apre interrogativi sul futuro del nostro calcio: quanto conta la comunicazione nel mondo sportivo?

Francesco Acerbi dice la sua sul rifiuto di rispondere alla convocazione in Nazionale. E di fatto il difensore dell’Inter attacca il ct Luciano Spalletti: «Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale. Non è una scelta presa a cuor leggero, perché vestire la maglia azzurra è sempre stato un onore e un orgoglio per me. Tuttavia, ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti non esistono ad oggi le condizioni per proseguire serenamente questo percorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Acerbi attacca Spalletti: «Non c’è stato rispetto da parte di chi dovrebbe guidare il gruppo»

