Acerbi ammette | PSG ingiocabile andavano al doppio di noi Che cosa ci è successo? Rispondo così

Francesco Acerbi non ha usato mezzi termini: il PSG è sembrato ingiocabile nella finale di Champions League. "Andavano al doppio di noi", ha commentato il difensore dell'Inter, evidenziando la distanza tra le due squadre. Questo episodio mette in luce una tendenza crescente nel calcio: le squadre più ricche dominano, lasciando le altre a inseguire. Sarà interessante vedere come l'Inter reagirà per colmare questo divario e tornare competitiva!

Francesco Acerbi, dopo PSG-Inter, ha ammesso la netta superiorità dei parigini. Le dichiarazioni del difensore dell' Inter ai microfoni di Sky Sport. ACERBI – «Che cosa è successo? Eravamo un po' contratti, loro andavano al doppio di noi dall'inizio alla fine. Sono partite che ti lasciano l'amaro in bocca. Esci e dici cosa potevamo fare? In parte è dipeso da noi e dalla nostra testa. Sei dispiaciuto ma neanche così in maniera clamorosa, erano ingiocabili. Certo ci abbiamo messo anche del nostro.

