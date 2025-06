Acerbi addio via sms alla Nazionale di Spalletti

Un addio che fa discutere: Francesco Acerbi ha comunicato via SMS a Spalletti la sua rinuncia alla Nazionale, un gesto che segna una rottura con il passato. In un’epoca in cui le emozioni si scambiano in un click, la scelta del difensore è un segnale forte di come il calcio stia cambiando. Sarà un addio definitivo o solo una pausa? Riflessioni e polemiche saranno all'ordine del giorno.

Francesco Acerbi non sarĂ a disposizione di Luciano Spalletti per le sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro Norvegia (soprattutto) e Moldavia. Ha rifiutato la convocazione che lo avrebbe riportato in azzurro un anno dopo l’ultima volta. Lo ha fatto mandando un messaggio al commissario tecnico il giorno dopo la disfatta dell’Inter nella finale di Champions League di Monaco di Baviera contro il Psg. Un “no, grazie” che apre un caso, oltre che creare problemi alla nazionale che a Oslo si gioca una fetta importante del destino nel girone che porta alla rassegna iridata. A chiarire cosa è accaduto è stato Spalletti: Acerbi non ha risposto alla convocazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Acerbi, addio via sms alla Nazionale di Spalletti

Leggi anche Stramaccioni consiglia: «Spalletti rifletta su Acerbi. Inter dimostra!» - Andrea Stramaccioni ha elogiato il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, esortando Luciano Spalletti a riflettere sulla sua importanza nel gruppo.

Cosa riportano altre fonti

Acerbi, addio via sms alla Nazionale di Spalletti

Segnala panorama.it: Acerbi ha rifiutato la convocazione per Norvegia-Italia informando il ct Spalletti con un messaggio. Era tornato in azzurro un anno dopo l'ultima volta. Gli azzurri si giocano la qualificazione al Mon ...

Acerbi dice no alla Nazionale dopo il 5-0 col Psg. Spalletti: «Non ha risposto alla convocazione, me l'ha detto via sms»

Si legge su msn.com: Francesco Acerbi si tira fuori: niente Nazionale. L'uomo che nelle speranze di Luciano Spalletti doveva servire a fermare Haaland nella partita con la Norvegia, che sarà ...

Spalletti e il no di Acerbi all'Italia: "Ha risposto con un sms". E sulla convocazione di Cristante e Mancini...

Riporta corrieredellosport.it: Il commissario tecnico degli azzurri ha presentato la sfida con la Norvegia, valida per la qualificazione ai Mondiali, in programma venerdì a Oslo ...