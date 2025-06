Acerbi a Sky | Sembravamo tranquilli e concentrati ma eravamo bloccati! Serve tutto per crescere e migliorare Col City…

Francesco Acerbi, dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, riflette su una lezione importante: “Serva tutto per crescere e migliorare.” In un contesto calcistico che premia la resilienza, questa dichiarazione risuona forte. L’Inter è chiamata a rialzarsi, imparando dai momenti difficili. La vera grandezza si misura non solo nei successi, ma anche nella capacità di affrontare le avversità. Cosa ne sarà di questa squadra?

Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta di ieri in finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto nel corso del postpartita di PSG Inter, finale di Champions League andata in scena ieri sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e stravinta dai parigini per 5 a 0, il difensore centrale nerazzurro Francesco Acerbi si è espresso così. Questa la sua analisi nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Ecco cos’ha detto anche in riferimento alla finale persa due anni fa contro il Manchester City. SECONDA FINALE IN 3 ANNI – « Arrivare in finale per la seconda volta in tre anni e non cogliere la vittoria fa male, ma il cammino è stato entusiasmante. 🔗 Leggi su Internews24.com