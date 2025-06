Acerbi a Sky | Sembravamo tranquilli e concentrati ma eravamo bloccati! Serve tutti per crescere e migliorare Col City…

Francesco Acerbi, dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per crescere e migliorare. In un momento in cui il calcio italiano è in cerca di rilancio, la consapevolezza del difensore dell'Inter è un segnale importante: solo unendo le forze si può ambire a grandi traguardi. La strada è lunga, ma la determinazione è ciò che serve per riscrivere il futuro!

Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta di ieri in finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto nel corso del postpartita di PSG Inter, finale di Champions League andata in scena ieri sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e stravinta dai parigini per 5 a 0, il difensore centrale nerazzurro Francesco Acerbi si è espresso così. Questa la sua analisi nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Ecco cos’ha detto anche in riferimento alla finale persa due anni fa contro il Manchester City. SECONDA FINALE IN 3 ANNI – « Arrivare in finale per la seconda volta in tre anni e non cogliere la vittoria fa male, ma il cammino è stato entusiasmante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi a Sky: «Sembravamo tranquilli e concentrati ma eravamo bloccati! Serve tutti per crescere e migliorare. Col City…»

Argomenti simili trattati di recente

Intermania, nervi tesi: curva agitata per i biglietti della finale, "vaffa" di Barella ad Acerbi e confronto nello spogliatoio

L'Inter nervosa e tesa avverte la pressione, con la curva agitata per i biglietti della finale "Vaffa".

Cerca Video su questo argomento: Acerbi Sky Sembravamo Tranquilli Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Acerbi a Sky: “Fa male, ma il cammino è stato entusiasmante. Loro andavano a velocità doppia”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La coscienza di Acerbi: i colpevoli in genere dormono sonni tranquilli

Scrive repubblica.it: Tra le centinaia di considerazioni espresse dopo la sentenza che ha assolto per insufficienza di prove il calciatore Acerbi dall’accusa di aver offeso con una frase razzista il collega Juan ...

Acerbi a Sky: "Pensare al ritorno sarebbe un grave errore. Kane? Forse è il centravanti più forte"

Come scrive msn.com: Raggiunto da Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inziio di Bayern Monaco-Inter, Francesco Acerbi presenta così il quarto di finale d'andata di Champions League: "Servirà grande attenzione ...

Inter, Acerbi: "Benfica alla nostra portata. Però c'è il campionato che non ci fa stare tranquilli"

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Parlando a DAZN, Francesco Acerbi analizza anche il decisivo mese ... C'è anche il campionato che però non ci fa stare tranquilli. Champions? Te la devi giocare. Il Benfica è fortissimo ...