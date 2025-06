Accusa un malore mentre si allena | alpinista triestino a Cattinara

Un alpinista triestino di 57 anni ha accusato un malore mentre si allenava in Val Rosandra, riportando l'attenzione sulla sicurezza degli sportivi in montagna. Questo episodio mette in luce quanto sia cruciale ascoltare il proprio corpo, specialmente in un periodo in cui sempre più persone si avvicinano a discipline outdoor. La natura ci chiama, ma è fondamentale rispettare i propri limiti e avere sempre un piano di emergenza.

Un alpinista triestino di 57 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai tecnici del soccorso alpino per un malore avvenuto mentre stava arrampicando in val Rosandra. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri 31 maggio. L'uomo si stava allenando quando, nei pressi del casello Modugno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Accusa un malore mentre si allena: alpinista triestino a Cattinara

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Neonata colta da malore: smette di respirare mentre è per strada con la mamma e il fratellino. Soccorsa da una passante e ricoverata

Grande apprensione a Cadoneghe (Padova) per un grave incidente che ha coinvolto una neonata. Oggi, 14 maggio, la piccola, mentre si trovava per strada con la madre e il fratellino, ha smesso di respirare improvvisamente.

Cerca Video su questo argomento: Accusa Malore Mentre Allena Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pero, cade dopo malore mentre si allena nella palestra di roccia: grave ragazza di 20 anni

Come scrive ilgiorno.it: Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), la caduta sarebbe stata provocata da un malore durante l'allenamento. In base alle prime informazioni la giovane atleta non ...

Muore a 28 anni mentre si allena: stroncato da un malore in palestra

Si legge su lanazione.it: Un ragazzo di 28 anni è morto ieri sera mentre si stava allenando, stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto. Il fatto è accaduto sotto gli occhi atterriti di numerosi ...

Ha un malore mentre gioca a basket, Nicolò muore a nove anni

Da blitzquotidiano.it: Il bimbo ha accusato un malore mentre si stava allenando a basket in una palestra di Chivasso insieme ai suoi compagni di squadra. Immediatamente soccorso è stato trasportato d’urgenza ...