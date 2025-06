Accordo Peregolibri-Libraccio | nasce la partnership che rilancia la storica libreria di Barzanò

È ufficiale: Libraccio e Peregolibri uniscono le forze per rilanciare la storica libreria di Barzanò! Questa partnership non solo segna un passo avanti nella valorizzazione delle librerie lombarde, ma risponde anche a un trend in crescita: il ritorno alla lettura e il sostegno alle realtà locali. In un mondo sempre più digitale, scoprire un angolo dedicato ai libri è un vero e proprio tesoro. Resta sintonizzato per le novità!

L'universo delle librerie lombarde si arricchisce di una nuova importante alleanza. Libraccio, la consolidata catena italiana nata a Milano nel 1979, ha stretto un accordo strategico con Peregolibri, l'azienda familiare di Barzanò attiva dal 1928 che rappresenta una delle principali realtà.

