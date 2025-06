Accoltellato un 19enne a Roma l’agguato a mezzanotte con la fidanzata | Aggredito senza motivo da conoscenti

Un'aggressione brutale ha scosso Roma: un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a mezzanotte, mentre si trovava con la fidanzata. Non solo un episodio di violenza, ma un segnale inquietante di come le relazioni giovanili possano sfociare in atti senza senso. Riflessione necessaria su un contesto urbano che pare sempre più teso e instabile. La vita del giovane è appesa a un filo, un altro richiamo alla sicurezza nelle nostre città.

È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 19 anni accoltellato questa notte vicino alla metro Lucio Sestio di Roma. Il giovane si trovava insieme alla sua fidanzata, quando all’improvviso è stato colpito dall’addome. In ospedale è stato ricoverato in codice rosso. Il gruppo di ragazzi «che conosceva di vista». È stata la ragazza a raccontare alla polizia cosa è successo intorno a mezzanotte. I due si trovavano vicino alla stazione della metropolitana. Si sarebbero avvicinati alcuni ragazzi, che la ragazza sostiene di conoscere solo di vista. A quel punto sarebbe avvenuta l’aggressione, apparentemente senza motivo. 🔗 Leggi su Open.online

