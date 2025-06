Accoltellato in strada e soccorso dai passanti a Milano | gravissimo un uomo di 30 anni

Un uomo di 30 anni è stato accoltellato in piena notte a Milano, un episodio che riporta l'attenzione su un fenomeno inquietante: la crescente violenza nelle città. I passanti, testimoni impotenti, hanno subito soccorso la vittima, ma la domanda resta: cosa sta succedendo nelle nostre strade? Questo evento segna non solo una tragedia personale, ma un allarme sociale che richiede risposte e riflessioni urgenti.

Un uomo di 30 anni è stato accoltellato in via Benedetto Varchi a Milano (zona Bovisa) nella tarda serata di sabato 31 maggio. Sarebbe stato colpito dopo una lite in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Accoltellato in strada a Milano, il racconto dei testimoni in ospedale: "Si è accasciato sul marciapiede"

Sabato pomeriggio a Milano si è consumato un drammatico episodio di violenza: un giovane è stato accoltellato mentre si trovava in strada con il suo rottweiler.

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Strada Soccorso Passanti Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accoltellato insieme al suo cane: ragazzo di 13 anni muore dopo due settimane; Preso a pugni in strada da uno sconosciuto; Genova, uomo accoltellato per strada in via Assarotti; Lite per strada finisce in tragedia: 30enne accoltellato a morte da un posteggiatore abusivo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Accoltellato in strada a Milano e soccorso dai passanti un uomo di 30 anni: è gravissimo

Lo riporta fanpage.it: Un uomo di 30 anni è stato accoltellato in via Benedetto Varchi a Milano (zona Bovisa) nella tarda serata di sabato 31 maggio ...

Santo Re, chi era il papà 30enne accoltellato e ucciso in strada da un parcheggiatore abusivo: «Tornava a casa col cibo per la famiglia»

Come scrive leggo.it: «Stava tornando a casa con un pacchettino di cibo per la famiglia» ha detto a Live Sicilia uno dei colleghi di lavoro di Santo Salvatore Giambattista Re, il 30enne sposato e ...

Uomo accoltellato in strada a Milano: soccorso in codice rosso

Secondo fanpage.it: A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che si sono accorti dell'uomo insanguinante sdraiato a terra. Subito è scattato l'allarme al 118: sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari ...