Accoltellato davanti alla metro Lucio Sestio | 19enne grave in ospedale

Un altro episodio di violenza scuote Roma, nel quartiere Don Bosco. Un 19enne è stato accoltellato senza motivi apparenti, mentre era con la fidanzata alla fermata metro Lucio Sestio. Questo fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e l'emergenza giovanile, rendendo evidente quanto sia cruciale riflettere su un fenomeno che sembra dilagare. La domanda rimane: come possiamo garantire la sicurezza dei nostri ragazzi?

Roma, 1 giugno 2025 – Accoltellato al petto senza un apparente motivo mentre si trovava con la fidanzata davanti alla fermata metro Lucio Sestio. È accaduto intorno alla mezzanotte, nel cuore del quartiere Don Bosco, al Tuscolano. Un ragazzo romano di 19 anni è stato colpito con un fendente al torace e ora si trova in gravi condizioni in ospedale, anche se – secondo fonti mediche – non in pericolo di vita. A dare l’allarme è stata la stessa fidanzata del giovane, che si trovava con lui al momento dell’aggressione. Agli agenti della Squadra Mobile, che stanno conducendo le indagini, la ragazza ha raccontato che il ferimento sarebbe avvenuto ad opera di un gruppo di ragazzi peruviani, da lei riconosciuti solo di vista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it