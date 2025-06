Accessori pazzi oppure look poetici L' armadio di stagione non conosce mezze misure

Nella primavera-estate 2025, l'armadio si trasforma in un palcoscenico di contrasti. Da un lato, look poetici che raccontano storie di leggerezza e romanticismo; dall’altro, accessori audaci che sfidano le convenzioni con il loro spirito da ribelli. È una stagione in cui la creatività non ha limiti: sognare o osare è la nuova regola. Quale stile sceglierai per esprimere la tua personalità? La moda ti invita a fare la tua scelta!

C 'è chi spalanca l'anta dell'armadio e vede una poesia fatta di garze leggere, balze che danzano al vento e nuances da alba sul mare. E poi c'è chi preferisce il cortocircuito: occhiali XXL, dettagli a sorpresa, cappelli che sembrano usciti da un cartoon. Questa stagione, la moda non accetta compromessi. O si sogna, o si osa. Primavera-Estate 2025: 10 tendenze dalle sfilate X Leggi anche › Altezza mezza bellezza. I sandali con zeppa svettano tra le tendenze Benvenuti nell'era delle (bi)polarità lato fashion: da un lato, un romanticismo rarefatto, quasi sospeso, che riscrive il linguaggio dei capi basic con tocchi eterei; dall'altro, un'esplosione di accessori "pazzi" – chiassosi, ironici, a tratti volutamente eccentrici – che trasformano anche il look più neutro in una dichiarazione di stile.