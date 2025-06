Accadde oggi 1 giugno | Carlo Muraro ed altre ricorrenze

Il 1° giugno è una data da ricordare, non solo per la nascita di Carlo Muraro, icona dell’Inter di Pellegrini, ma anche per celebrare il legame tra il passato e il presente del calcio. Con nove stagioni e cinque reti nel campionato del dodicesimo scudetto, Muraro rappresenta la passione e la dedizione che animano i tifosi. Un motivo in più per riflettere su come le storie di ieri continuino a ispirare le generazioni future!

1° giugno: Carlo Muraro ed altre ricorrenze. C’era anche lui nella prima Inter di Ernesto Pellegrini. Nove stagioni totali in maglia nerazzurra. Cinque reti nel campionato del dodicesimo scudetto. Il 1° giugno 1955 è nato Carlo Muraro. Lo stesso giorno di Dusan Savic, tre ‘scudetti’ e una Coppa di Jugoslavia con la Stella Rossa. Sarebbero stati ottanta per Ray Harford, che nel 1988 condusse il Luton Town alla vittoria della Coppa di Lega. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 1° giugno: Carlo Muraro ed altre ricorrenze

Accadde oggi: 1 giugno, Anna Bolena è sovrana d’Inghilterra

Lo riporta fremondoweb.com: Il 1 giugno 1533, tramite incoronazione, Anna Bolena divenne regina d’Inghilterra. Era incinta da cinque mesi e quella, per lei, era una splendida estate. Il re Enrico era allegro come non lo era mai ...

Almanacco del 1° giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Come scrive arezzonotizie.it: Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi ...

L’almanacco di oggi 1 giugno

Secondo corrieresalentino.it: 1980 viene inaugurata la prima rete televisiva di sole notizie, si chiama Cable Network News: CNN 1990 Stati Uniti e Unione Sovietica sottoscrivono un trattato per la progressiva eliminazione degli ...