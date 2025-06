Abu Dhabi investe dove vede futuro | dopo l’Italia pioggia di miliardi negli Usa E Bruxelles resta a guardare

Abu Dhabi sta tracciando un percorso audace, scommettendo sul futuro con investimenti stratosferici. Dopo i 40 miliardi in Italia, ecco che si preannuncia un colossale impegno di 1.400 miliardi negli Stati Uniti. Un’azione che non solo sottolinea la lungimiranza degli Emirati, ma pone una domanda cruciale: l'Europa è pronta a rispondere a questa corsa all'innovazione? Rimanere fermi potrebbe costarci caro.

Il giorno dopo l’annuncio del maxi-investimento da 40 miliardi di dollari in Italia, arriva un’altra notizia destinata a far rumore: Abu Dhabi investirà 1.400 miliardi di dollari nell’economia americana nei prossimi vent’anni, concentrandosi su energia, tecnologia e infrastrutture strategiche. Non è un caso, né una sovrapposizione. È una strategia. Gli Emirati stanno ridefinendo la propria posizione globale con un messaggio chiaro: costruire ponti, non barriere. 40 miliardi dagli Emirati: investimento record in Italia. Una lezione per l’Europa?. Il 24 febbraio 2025, a Roma, durante il Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, la premier Giorgia Meloni ha annunciato un investimento storico da parte di Abu Dhabi: 40 miliardi di dollari destinati al nostro Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Abu Dhabi investe dove vede futuro: dopo l’Italia, pioggia di miliardi negli Usa. E Bruxelles resta a guardare

