Abitazione in fiamme distrutto il secondo piano | paura per gli abitanti

Un drammatico risveglio a Capaccio Paestum: un incendio ha devastato il secondo piano di un’abitazione, seminando paura tra gli abitanti. In un’epoca in cui la sicurezza domestica è più che mai al centro del dibattito pubblico, questo episodio ci ricorda l'importanza di avere piani di emergenza. Fortunatamente, gli occupanti sono stati in grado di mettersi in salvo. Ma quanto conosciamo davvero i rischi nelle nostre case?

Si è temuto il peggio, nella tarda mattinata di oggi, a Capaccio Paestum, dove un incendio è divampato al secondo piano di un'abitazione situata in località Gromola. Le fiamme hanno quasi totalmente danneggiato le stanze. Fortunatamente, gli abitanti sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo.

