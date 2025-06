Abitare Modena | inaugurato il nuovo sportello comunale per il diritto alla casa

Sabato 31 maggio, Modena ha dato vita a "Abitare Modena", un nuovo sportello comunale dedicato al diritto alla casa. Situato in via Minutara, questo servizio è un passo fondamentale nel Piano per la Casa, rispondendo a un bisogno crescente di supporto abitativo. In un periodo in cui la crisi immobiliare colpisce molte famiglie, questo sportello offre ascolto e orientamento, aprendo porte a nuove opportunità di stabilità . Non perdere l'occasione di scoprire come può aiutarti!

Sabato 31 maggio, nei locali di via Minutara 2, a Modena, in zona San Lazzaro, ha inaugurato “Abitare Modena”, il servizio del Comune di Modena, che fornisce ascolto, informazione e servizi di accompagnamento sui temi dell’abitare. Il nuovo servizio si colloca nell’ambito del Piano per la Casa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - “Abitare Modena”: inaugurato il nuovo sportello comunale per il diritto alla casa

Piano Casa, apre ’Abitare Modena’: "Appartamenti a prezzi ragionevoli?. Il Comune ti aiuta a trovarli"

msn.com scrive: Inaugurato in strada Minutara il nuovo servizio. Maletti: "Anche chi ha un reddito oggi è in difficoltà" . E a luglio via libera alla delibera per trasformare gli uffici in residenze: "Ricavabili alme ...

L’iniziativa di Modena: il Comune aiuta i giovani a trovare nuovi alloggi

