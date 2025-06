AAA | Del Rio battuto El Hijo Del Vikingo ufficialmente nuovo AAA Mega Campeon la WWE lo aveva spoilerato

La notte del 31 maggio ha segnato un trionfo epocale nel mondo della lucha libre: El Hijo Del Vikingo è il nuovo AAA Mega Campeon! Grazie all’aiuto del leggendario padre, ha superato Alberto El Patron in un match che ha fatto tremare il ring. Questo evento esemplifica come le nuove generazioni stiano emergendo e ridefinendo il panorama del wrestling, portando passione e talento a un pubblico sempre più affamato di emozioni. Non perdere l’occasione di seguirne l’ascesa!

Da questa notte El Hijo Del Vikingo è ufficialmente il nuovo AAA Mega Campeon. Il classe 1997 ha battuto Alberto El Patron ( Alberto Del Rio ) nel main event dell’evento Noches De Lucha Libre AAA, Sabato 31 Maggio. Grazie all’aiuto del padre, l’ex luchador King Vikingo, Vikingo jr. ha connesso una 630 Senton che gli è valsa la vittoria del titolo massimo, mettendo così fine al regno di El Patron dopo 288 giorni. Per Vikingo si tratta del suo secondo regno in totale, il primo interrotto “prematuramente” per un infortunio patito a Marzo 2024, è durato la bellezza di 833 giorni. Dopo questa vittoria la sua prima difesa titolata si conosce già: sarà contro il wrestler WWE Chad Gable a Worlds Collide il 7 Giugno; come per errore la WWE aveva già anticipato, con una didascalia uscita per errore una settimana prima della perdita ufficiale del titolo da parte di El Patron. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AAA: Del Rio battuto, El Hijo Del Vikingo ufficialmente nuovo AAA Mega Campeon, la WWE lo aveva “spoilerato”

