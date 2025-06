A9 Lainate-Como-Chiasso | chiusa per tre ore l’uscita di Fino Mornasco

Il traffico sulla A9 Lainate-Como-Chiasso subisce un’interruzione: mercoledì 4 giugno, l’uscita di Fino Mornasco sarà chiusa dalle 21:00 alle 24:00 per lavori di manutenzione. Un evento che mette in luce l'importanza della sicurezza stradale e della manutenzione delle infrastrutture. Con l’aumento del traffico, queste chiusure temporanee sono necessarie per garantire viaggi più sicuri. Preparatevi a pianificare il vostro viaggio!

ulla A9 Lainate-Como-Chiasso, nella serata di mercoledì 4 giugno, l’uscita di Fino Mornasco sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dalle 21:00 alle 24:00. Il provvedimento è stato disposto per consentire interventi di manutenzione alle pensiline della stazione. Durante le tre ore di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusa per tre ore l’uscita di Fino Mornasco

