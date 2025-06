A Vasto una serata di solidarietà con Paolo Ruffini per i giovani del territorio

Il 18 luglio, Vasto si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà con Paolo Ruffini! L’evento, che si svolgerà all’Arena Ennio Morricone, non è solo uno spettacolo, ma un’occasione per unire la comunità a favore dei giovani del territorio. "Il baby sitter" promette risate e emozioni, ma soprattutto un gesto concreto per il futuro dei ragazzi. Non perdere l’opportunità di fare la differenza!

Un evento speciale all’insegna della solidarietà e dell’inclusione andrà in scena il prossimo 18 luglio a Vasto. Alle ore 21, l’Arena Ennio Morricone ospiterà lo spettacolo "Il baby sitter", interpretato dall’attore e regista Paolo Ruffini. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - A Vasto una serata di solidarietà con Paolo Ruffini per i giovani del territorio

Leggi anche Vasto e Lanciano: creatività e solidarietà, studenti liceali protagonisti con La Conchiglia odv - Sabato 24 maggio, il polo liceale Pantini-Pudente di Vasto ha ospitato un evento di grande valore sociale, grazie ai giovani volontari de La Conchiglia odv e alla classe 4A del liceo artistico.