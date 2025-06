A Taormina spiagge libere negate la rivoluzione di De Luca | Sono saltati gli altarini ma la legge va rispettata

A Taormina, la questione delle spiagge libere torna a infiammare il dibattito pubblico. De Luca lancia un chiaro messaggio: "La legge va rispettata". Con la stagione estiva alle porte, i grandi gruppi minacciano di abbandonare il terreno, ma il sindaco non si fa intimidire. Questo scontro rappresenta un microcosmo di una battaglia più ampia per la salvaguardia del patrimonio pubblico. Chi vincerà? La risposta potrebbe segnare un precedente fondamentale per il futuro delle nostre coste

“I grandi gruppi minacciano di andarsene? E che se ne vadano. Taormina può essere in vendita ma non si svende”. Con l’estate alle porte riesplode la polemica su lidi, autorizzazioni, direttiva Bolkenstein ormai da un paio d’anni al centro dell’attenzione mediatica per il braccio di ferro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - A Taormina spiagge libere negate, la rivoluzione di De Luca: "Sono saltati gli altarini, ma la legge va rispettata"

