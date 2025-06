A spasso di notte con il Suv appena rubato denunciati due giovani di 22 e 18 anni

Due giovani di 22 e 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Randazzo per ricettazione, mentre si aggiravano di notte a bordo di un SUV rubato. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: il crescente furto di auto nel nostro Paese. Un trend che non solo colpisce i proprietari legittimi, ma mina la sicurezza delle comunità. Restate con noi per scoprire come proteggere il vostro veicolo!

I carabinieri di Randazzo hanno denunciato per ricettazione due giovani, di 22 e 18 anni, notati di notte nel centro del paese a bordo di un Suv. I militari, dopo aver annotato la targa del veicolo, hanno chiesto una verifica attraverso la banca dati delle forze dell'ordine.

