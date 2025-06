A spasso di notte con il suv appena rubato denunciati due giovani di 22 e 18 anni

Due giovani di 22 e 18 anni protagonisti di una notte avventurosa a bordo di un SUV rubato, denunciati dai carabinieri di Randazzo. Questo episodio mette in luce un preoccupante trend: l’aumento dei furti d’auto, che coinvolge sempre più ragazzi. La curiosità di provare il brivido si scontra con la legge. Riflessione importante: quanto vale realmente la libertà di vivere l'adrenalina?

I carabinieri di Randazzo hanno denunciato per ricettazione due giovani, di 22 e 18 anni, notati di notte nel centro del paese a bordo di un Suv. I militari, dopo aver annotato la targa del veicolo, hanno chiesto una verifica attraverso la banca dati delle forze dell’ordine. Nel frattempo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - A spasso di notte con il suv appena rubato, denunciati due giovani di 22 e 18 anni

Leggi anche A spasso di notte in centro a 5 chilometri da casa, ma doveva essere ai domiciliari: 53enne arrestato per evasione - Un uomo di 53 anni di Parma è stato arrestato dai carabinieri per evasione, sorpreso a passeggiare in centro nonostante fosse ai domiciliari.

Su questo argomento da altre fonti

A spasso di notte con il suv appena rubato, denunciati due giovani di 22 e 18 anni; A spasso di notte con il Suv appena rubato, denunciati due giovani di 22 e 18 anni; A spasso di notte con il Suv appena rubato, denunciati due giovani di 22 e 18 anni; A spasso di notte con il Suv appena rubato denunciati due giovani di 22 e 18 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A spasso nella notte senza motivo, i carabinieri li denunciano

Si legge su unionesarda.it: Si tratta di due 40enni di Carbonia, già noti da anni per altri precedenti, trovati dai carabinieri a spasso in città questa notte. Sembravano sorpresi. I militari li hanno deferiti per la ...