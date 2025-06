A Sant’Agata de’ Goti rombano le Supercar | In 5mila per il ‘Saticula Motor Show’

A Sant'Agata de' Goti, il Saticula Motor Show ha acceso i motori con oltre 5.000 appassionati pronti a vivere l'emozione delle supercar. Un evento che non solo celebra la velocità, ma promuove anche la solidarietà tra giovani e comunità. In un'epoca in cui l'amore per le auto incontra scopi sociali, questo show dimostra che la passione può diventare un potente strumento di cambiamento. Non perdere l’occasione di scoprire il futuro di eventi come

Tempo di lettura: 3 minuti Piazza Giovanni Paolo II a Sant'Agata de' Goti è stata il vibrante palcoscenico del Saticula Motor Show, un evento che ha saputo fondere in due giorni l'adrenalina delle due e quattro ruote con un profondo spirito di solidarietà. Quella che è iniziata sabato come un'anteprima per scuole e giovani si è trasformata in un successo clamoroso, posizionando Sant'Agata de' Goti come un punto d'incontro unico tra la passione per i motori e la valorizzazione del territorio locale. L'Associazione di Promozione Sociale De' Goti, guidata dai fondatori Antonio Olivieri, Tommaso Izzo e Pasquale Parricelli, ha superato ogni aspettativa nell'organizzazione.

