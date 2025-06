A Roma trionfa Kooij Simon Yates vince il Giro2025

Roma si veste di rosa per celebrare Olav Kooij, trionfatore dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2025! La vittoria è ancora più suggestiva grazie alla benedizione di Papa Leone XIV, che ha dato il via a un evento storico. Con un finale mozzafiato, il ciclismo torna a riunire gli italiani, dimostrando come sport e cultura possano fondersi in un'unica grande emozione. Non perdere i dettagli di questa giornata indimenticabile!

Nell'ultima tappa il gruppo ha ricevuto la benedizione e il saluto di Papa Leone XIV ROMA - Olav Kooij vince la ventunesima tappa del Giro d'Italia 2025, la Roma-Roma di 143 km. Nella volata finale il velocista olandese ha vinto anticipando Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) e Matteo Moschetti (Q36.

