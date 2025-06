A prova di ’Superstition’ Acieloaperto ha fatto 13

Superstizione, il filo conduttore della tredicesima edizione di Acieloaperto, invita a esplorare credenze e riti che da secoli affascinano l'umanità. Con nove eventi nelle suggestive location di Cesena, San Mauro Pascoli, Santa Sofia e Milano Marittima, gli artisti promettono di svelare misteri e incanto. Un'opportunità imperdibile per immergersi in un'atmosfera unica, dove cultura e natura si fondono in un'esperienza indimenticabile. Scopri

‘Superstition’ è il tema della nuova stagione di Acieloaperto. La rassegna, giunta alla sua tredicesima edizione, prevede nove appuntamenti, sparsi tra le ormai collaudate location della Rocca Malatestiana di Cesena, Villa Torlonia di San Mauro Pascoli e il Parco fluviale di Santa Sofia, cui si aggiunge il Woodpecker di Milano Marittima. Tra i nomi più attesi Lucio Corsi, ‘ Franz Ferdinand ’, ‘ Wolfmother ’, ‘ Wet Leg ’, Joan Thiele e il giovane cantautore Marco Castello. Il festival è organizzato dall’associazione Retropop. "Non è una rassegna usa e getta – spiega Piero Mantengoli, direttore artistico di Retropop – noi ragioniamo da sempre in funzione delle location che ci ospitano e ci hanno permesso di convincere artisti di calibro internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A prova di ’Superstition’. Acieloaperto ha fatto 13

