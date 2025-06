A Pompei arrivano i grandi della musica italiana e internazionale | al BOP Nannini Venditti Nick Cave e Ben Harper

Un'esperienza musicale unica sta per prendere vita a Pompei! Dal 1 luglio al 5 agosto, l'Anfiteatro del Parco Archeologico ospiterà il BOP - Beat of Pompeii. Grandi nomi come Nick Cave e Gianna Nannini si esibiranno in un contesto straordinario, fondendo storia e musica. Questo festival non è solo un evento, ma una celebrazione della cultura che unisce generazioni. Non perdere l'occasione di vivere emozioni indimenticabili!

Dall'1 luglio al 5 agosto nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei si terrà la seconda edizione di BOP - Beat of Pompeii, un festival che porterà in Campania artisti come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Ben Harper, Bryan Adams ma anche Gianna Nannini e Antonello Venditti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pompei Arrivano Grandi Musica Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Pompei è musica, la stagione di concerti all’Anfiteatro degli Scavi: Nick Cave, Ben Harper, Dream Theather, Antonello Venditti

Secondo msn.com: Torna “BOP – Beats Of Pompeii”, la rassegna live che trasforma l’antico Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei in un palcoscenico d’eccezione per la musica contemporanea.

Pompei è musica, la stagione di concerti all’Anfiteatro degli Scavi: Nick Cave, Ben Harper, Dream Theather, Antonello Venditti

Segnala unita.it: Torna “BOP – Beats Of Pompeii”, la rassegna live che trasforma l’antico Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei in un ... ascoltare grandi artisti in uno dei siti archeologici più importanti al ...

«Gli incontri di valore», a Pompei l'ottava edizione della rassegna con grandi ospiti

Lo riporta msn.com: Al via la kermesse “Gli incontri di Valore” arrivata alla sua ottava edizione in appena tre anni dalla nascita. Fondata e curata in Pompei ...