A Parigi scontri e vandalismi dei tifosi durante la festa per la vittoria in Champions 294 arresti | Auto sulla folla a Grenoble 4 feriti

A Parigi, la vittoria in Champions League si trasforma in un incubo: scontri e vandalismi segnano la festa, con 294 arresti e auto lanciate sulla folla a Grenoble, causando 4 feriti. Il ministro dell’Interno parla di "barbari" nelle strade, mentre Macron esalta la capitale europea. Questo triste epilogo solleva interrogativi sul vero spirito sportivo e su come gestire la passione dei tifosi. Un tema che ci invita a riflettere sull’identità collettiva.

Il ministro dell'Interno: "Gli sportivi festeggiano, nelle strade sono arrivati i barbari". Macron: "Parigi capitale d'Europa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Parigi scontri e vandalismi dei tifosi durante la festa per la vittoria in Champions, 294 arresti | Auto sulla folla a Grenoble, 4 feriti

Argomenti simili trattati di recente

Scontri a Parigi dopo la finale di Champions, decine di arresti. Il ministro degli Interni francese: «Barbari nelle strade» – Il video

Dopo la finale di Champions League, Parigi è diventata teatro di scontri che hanno portato a oltre 60 arresti.

Cerca Video su questo argomento: Parigi Scontri Vandalismi Tifosi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Parigi scontri con la Gendarmerie agli Champs-Élysées, più di 100 arresti; Inter-PSG: il video della rissa in metro a Monaco: scontri prima della finale di Champions League; A Parigi scontri con la Gendarmerie agli Champs-Élysées, più di 100 arresti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Parigi scontri con la Gendarmerie agli Champs-Élysées, più di 100 arresti

Lo riporta msn.com: Sono più di 130 le persone arrestate a Parigi a causa dei tafferugli scoppiati durante la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, vinta dai francesi per 5-0. Lo fa sapere la polizi ...

A Parigi tifosi scatenati dopo la vittoria in Champions, 68 arresti

Scrive msn.com: A Parigi la festa per la vittoria del Psg contro l'Inter in Champion è degenerata in violenze: già 68 arresti.

Scontri fra tifosi prima e dopo la finale Psg-Inter: lancio di pietre e manganelli, ci sono dei feriti. A Parigi 131 arresti

Si legge su msn.com: L’intervento della polizia tedesca ha riportato la calma, ma nell’avvicinamento allo stadio c’è tensione per i tanti tifosi senza biglietto, compresi molti ultrà della Curva Nord milanese e della Vira ...