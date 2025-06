A Parigi la notte dei casseur vetrine distrutte e negozi saccheggiati agli Champs-Elysées

A Parigi, la celebrazione si trasforma in caos. Dopo la vittoria del PSG, la gioia calcistica ha preso una piega drammatica: vetrine frantumate e negozi saccheggiati agli Champs-Elysées. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante, dove l'euforia sportiva si mescola a violenza e vandalismo. Cosa scatenerebbe una reazione simile nella nostra società? Un invito a riflettere su come lo sport possa unire, ma anche dividere.

Le Parisien descrive la notte dei casseur parigini che hanno approfittato della vittoria del Psg per sfogare la loro violenza e saccheggiare i negozi di lusso agli Champs-Elysées dove oggi pomeriggio sfileranno il bus scoperto con il Psg vincitore della Champions ( 5-0 sulla maltrattata Inter ). Finestre rotte, negozi saccheggiati, bidoni della spazzatura bruciati, terrazze saccheggiate . Il viale più bello del mondo e i suoi dintorni non sono stati risparmiati dagli interruttori durante la celebrazione del trionfo del Psg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Parigi la notte dei casseur, vetrine distrutte e negozi saccheggiati agli Champs-Elysées

