A Napoli la Settimana liturgica | è la prima volta Ci sarà il cardinale Parolin segretario di Stato Vaticano

Un evento storico per Napoli: dal 25 al 28 agosto 2025, la città ospiterà la 75ª Settimana Liturgica Nazionale, con la presenza straordinaria del Cardinale Parolin. Questo incontro non solo celebra la tradizione religiosa, ma si inserisce in un contesto di rinnovamento spirituale e culturale. Non perdere l’occasione di scoprire come Napoli, crocevia di storie e fedi, si prepara a vivere un momento indimenticabile!

Un evento senza precedenti nella storia religiosa e culturale di Napoli: sarà presentata martedì 3 giugno alle ore 16,30 presso il Battistero di San Giovanni in Fonte all’interno della Basilica di Santa Restituta nel Duomo la 75ª Settimana Liturgica Nazionale, che per la prima volta si svolgerà nel capoluogo partenopeo dal 25 al 28 agosto 2025, con la partecipazione straordinaria del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, a nome del Papa. La conferenza stampa vedrà la partecipazione di monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare di Napoli e presidente della Commissione diocesana per la Settimana Liturgica, monsignor Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro e presidente del Centro di azione liturgica, e monsignor. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

