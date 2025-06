A Monza quel ponte culinario tra l' Italia e l' Ecuador che è finito anche sui banchi di scuola

A Monza, il ristorante Il Moro sta scrivendo una nuova storia gastronomica: un ponte culinario tra Italia ed Ecuador che ha persino conquistato i banchi di scuola. Un’iniziativa che dimostra come la cucina possa essere un potente strumento di connessione culturale. Scoprire sapori inaspettati stimola la creatività e arricchisce le esperienze. Non è solo un pasto, ma un viaggio tra tradizioni e innovazione che invita tutti a esplorare nuove frontiere gastronomiche!

I ponti si costruiscono anche a tavola e al ristorante Il Moro di Monza il collegamento tra Italia ed Ecuador è diventato una realtà. Costruire ponti per connessioni e interazioni, per stimolare la creatività in cucina e arricchire di esperienze i curiosi e gli intenditori di cucine oltre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Monza quel ponte (culinario) tra l'Italia e l'Ecuador che è finito anche sui banchi di scuola

