A Milano un residente spende 24mila euro all’anno per mantenere la sua casa | è il triplo di Palermo

Milano si conferma la regina delle spese domestiche: un residente investe ben 24mila euro all’anno per mantenere la propria casa, ben il triplo rispetto a Palermo. Questo trend ci fa riflettere sul costo della vita nelle grandi città italiane, dove le bollette e le tasse diventano un vero e proprio salasso. È tempo di ripensare il concetto di abitare nelle metropoli! Scopri come questo influisce sulle scelte dei cittadini.

Mantenere la casa in Italia (tra bollette, manutenzione e tasse) costa intorno ai 15.500 euro all'anno. Non a Milano, che conta una spesa annua di 24mila euro: è la città più cara d'Italia. Segue Roma con 21mila euro, dove però le case costano quasi la metà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

