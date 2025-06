A maggio investiti 426 milioni in startup in Italia | i round e le notizie principali

Maggio ha segnato un mese d'oro per le startup italiane, con 426 milioni investiti e 18 aumenti di capitale. Tra i protagonisti, Skillvue e Hotiday, capaci di attrarre 5,5 milioni ciascuna, mentre Health Triage si aggiudica 5 milioni. Questo trend evidenzia la crescente fiducia nel panorama innovativo italiano, ora più che mai in fermento. E con Emanuele Levi alla guida di CDP Venture, le opportunità sono destinate ad ampliarsi ulteriormente!

